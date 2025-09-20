Jonah (JONAH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00230645 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -11.10%

Jonah (JONAH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JONAH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JONAH er $ 0.00230645, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JONAH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -11.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jonah (JONAH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.79K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.79K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,998,299.0

