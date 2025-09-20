Dagens Jefe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JEFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JEFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jefe livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JEFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JEFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 JEFE til USD livepris:

$0.0007427
$0.0007427$0.0007427
-1.90%1D
Jefe (JEFE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:29:51 (UTC+8)

Jefe (JEFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.93%

-51.27%

-51.27%

Jefe (JEFE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JEFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JEFE er $ 1.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JEFE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.93% over 24 timer og -51.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jefe (JEFE) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.41
$ 5.41$ 5.41

$ 742.70B
$ 742.70B$ 742.70B

0.00
0.00 0.00

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på Jefe er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.41. Den sirkulerende forsyningen på JEFE er 0.00, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 742.70B.

Jefe (JEFE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Jefe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Jefe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Jefe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Jefe til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.93%
30 dager$ 0-93.47%
60 dager$ 0-93.96%
90 dager$ 0--

Hva er Jefe (JEFE)

JEFE TOKEN is a premier gaming platform in the world of cryptocurrency, leveraging the power of NFTs with unparalleled utility in Play 2 Earn and Burn games within the ever-evolving Metaverse. Our platform offers cutting-edge virtual reality and mobile gaming experiences that truly push the limits of what is possible. At the heart of our platform is our vibrant community of $JEFES. These holders not only have a significant stake in the token, but are also uniquely represented in the games through JEFE NFT Avatars. Join our community today to experience the thrill of immersive gaming and cutting-edge blockchain technology, all in one incredible JEFE SOCIETY. Welcome to the JEFE TOKEN NFT Collection, where you can find a wide variety of unique skins, wearables, avatars, land, accessories, and more. Our NFTs are assigned to different missions and challenges within the $JEFE ecosystem of games, and serve as your representation in the Metaverse and gaming-blockchain NFT games. FOUR MAJOR ELEMENTS THAT WE OFFER: Video Game Development Virtual Reality NFT Art Blockchain Technology SETTING THE MOOD WITH JEFE SOCIETY Our fusion of art and blockchain technology has resulted in the creation of JEFE NFTs, which are tokens bounded to images, video & music, that can be played in our games where you can learn & have fun competing with other JEFES from all over the world. As a JEFE TOKEN holder, you're eligible for a unique FREE NFT mint of your unique avatar. All you have to do is contribute to the JEFE SOCIETY. TAX STRUCTURE Tax Structure: We are tax free.

Jefe (JEFE) Ressurs

Jefe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jefe (JEFE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jefe (JEFE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jefe.

Sjekk Jefeprisprognosen nå!

JEFE til lokale valutaer

Jefe (JEFE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jefe (JEFE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JEFE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Jefe (JEFE)

Hvor mye er Jefe (JEFE) verdt i dag?
Live JEFE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JEFE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JEFE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jefe?
Markedsverdien for JEFE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JEFE?
Den sirkulerende forsyningen av JEFE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJEFE ?
JEFE oppnådde en ATH-pris på 1.1 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JEFE?
JEFE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JEFE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JEFE er $ 5.41 USD.
Vil JEFE gå høyere i år?
JEFE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JEFE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:29:51 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.