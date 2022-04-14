Javsphere (JAV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Javsphere (JAV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Javsphere (JAV) Informasjon This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider. Offisiell nettside: https://leveragex.trade Teknisk dokument: https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper Kjøp JAV nå!

Javsphere (JAV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Javsphere (JAV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Total forsyning: $ 806.53M $ 806.53M $ 806.53M Sirkulerende forsyning: $ 276.93M $ 276.93M $ 276.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M All-time high: $ 0.405124 $ 0.405124 $ 0.405124 All-Time Low: $ 0.00367265 $ 0.00367265 $ 0.00367265 Nåværende pris: $ 0.00367233 $ 0.00367233 $ 0.00367233 Lær mer om Javsphere (JAV) pris

Javsphere (JAV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Javsphere (JAV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JAV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JAV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JAVs tokenomics, kan du utforske JAV tokenets livepris!

JAV prisforutsigelse Vil du vite hvor JAV kan være på vei? Vår JAV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JAV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!