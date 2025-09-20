Javsphere (JAV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00380713 24 timer lav $ 0.00388851 24 timer høy Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -1.20% Prisendring (7D) -6.12%

Javsphere (JAV) sanntidsprisen er $0.00382305. I løpet av de siste 24 timene har JAV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00380713 og et toppnivå på $ 0.00388851, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JAV er $ 0.405124, mens den rekordlave prisen er $ 0.00376113.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JAV endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -6.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Javsphere (JAV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.06M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.08M Opplagsforsyning 276.74M Total forsyning 806,528,426.0

Nåværende markedsverdi på Javsphere er $ 1.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JAV er 276.74M, med en total tilgang på 806528426.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.08M.