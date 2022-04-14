Jasper (JASPER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jasper (JASPER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jasper (JASPER) Informasjon Jasper is a meme coin about Axie Infinity co-founder's dog $Jasper. It is slowly becoming a meme Cult as more and more people are getting involved in Jasper's development. It's about uniting the community, and making an impact in the real world (helping stray animals, providing pet shelters with food, popularizing crypto philanthropy in general). Jasper is here to unite dog owners across the world with blockchain technology. Offisiell nettside: https://jaspercoin.xyz/ Kjøp JASPER nå!

Jasper (JASPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jasper (JASPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.96K Total forsyning: $ 999.70M Sirkulerende forsyning: $ 999.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.96K

Jasper (JASPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jasper (JASPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JASPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JASPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JASPERs tokenomics, kan du utforske JASPER tokenets livepris!

