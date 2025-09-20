Jasper (JASPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003496 $ 0.00003496 $ 0.00003496 24 timer lav $ 0.00003611 $ 0.00003611 $ 0.00003611 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003496$ 0.00003496 $ 0.00003496 24 timer høy $ 0.00003611$ 0.00003611 $ 0.00003611 All Time High $ 0.00099204$ 0.00099204 $ 0.00099204 Laveste pris $ 0.00002359$ 0.00002359 $ 0.00002359 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -1.87% Prisendring (7D) +0.23% Prisendring (7D) +0.23%

Jasper (JASPER) sanntidsprisen er $0.00003543. I løpet av de siste 24 timene har JASPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003496 og et toppnivå på $ 0.00003611, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JASPER er $ 0.00099204, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002359.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JASPER endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -1.87% over 24 timer og +0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jasper (JASPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.43K$ 35.43K $ 35.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.43K$ 35.43K $ 35.43K Opplagsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Total forsyning 999,708,116.305431 999,708,116.305431 999,708,116.305431

Nåværende markedsverdi på Jasper er $ 35.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JASPER er 999.71M, med en total tilgang på 999708116.305431. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.43K.