Izzy pris i dag

Sanntids Izzy (IZZY) pris i dag er --, med en 1.37% endring de siste 24 timene. Nåværende IZZY til USD konverteringssats er -- per IZZY.

Izzy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 79,064, med en sirkulerende forsyning på 420.69B IZZY. I løpet av de siste 24 timene IZZY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har IZZY beveget seg +0.19% i løpet av den siste timen og -7.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Izzy (IZZY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.06K$ 79.06K $ 79.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 79.06K$ 79.06K $ 79.06K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Izzy er $ 79.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IZZY er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.06K.