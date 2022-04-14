ITO ($ITO) tokenomics

ITO ($ITO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i ITO ($ITO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

ITO ($ITO) Informasjon

$ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after.

Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here :

NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6

ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2

Offisiell nettside:
https://itoeth.io

ITO ($ITO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ITO ($ITO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 122.22K
$ 122.22K$ 122.22K
Total forsyning:
$ 409.17B
$ 409.17B$ 409.17B
Sirkulerende forsyning:
$ 409.17B
$ 409.17B$ 409.17B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 122.22K
$ 122.22K$ 122.22K
All-time high:
$ 0.0000164
$ 0.0000164$ 0.0000164
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

ITO ($ITO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak ITO ($ITO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet $ITO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange $ITO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår $ITOs tokenomics, kan du utforske $ITO tokenets livepris!

$ITO prisforutsigelse

Vil du vite hvor $ITO kan være på vei? Vår $ITO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.