ITO ($ITO) Informasjon $ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after. Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here : NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6 ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2 Offisiell nettside: https://itoeth.io Kjøp $ITO nå!

ITO ($ITO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ITO ($ITO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.22K Total forsyning: $ 409.17B Sirkulerende forsyning: $ 409.17B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 122.22K All-time high: $ 0.0000164 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om ITO ($ITO) pris

ITO ($ITO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ITO ($ITO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $ITO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $ITO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $ITOs tokenomics, kan du utforske $ITO tokenets livepris!

$ITO prisforutsigelse Vil du vite hvor $ITO kan være på vei? Vår $ITO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $ITO tokenets prisforutsigelse nå!

