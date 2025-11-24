IoTAI pris i dag

Sanntids IoTAI (IOTAI) pris i dag er $ 0.00524272, med en 4.81% endring de siste 24 timene. Nåværende IOTAI til USD konverteringssats er $ 0.00524272 per IOTAI.

IoTAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 523,911, med en sirkulerende forsyning på 100.00M IOTAI. I løpet av de siste 24 timene IOTAI har den blitt handlet mellom $ 0.00500227(laveste) og $ 0.00538416 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04887246, mens tidenes laveste notering var $ 0.00293688.

Kortsiktig har IOTAI beveget seg -1.42% i løpet av den siste timen og -11.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

IoTAI (IOTAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 523.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 523.91K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på IoTAI er $ 523.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IOTAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 523.91K.