Intrepid Token (INT) Informasjon INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance. Offisiell nettside: https://intrepidinnovations.llc/ Teknisk dokument: https://intrepidinnovations.llc/int-whitepaper.pdf Kjøp INT nå!

Intrepid Token (INT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Intrepid Token (INT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 357.11K $ 357.11K $ 357.11K Total forsyning: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Sirkulerende forsyning: $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 454.76K $ 454.76K $ 454.76K All-time high: $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 All-Time Low: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Nåværende pris: $ 4.54 $ 4.54 $ 4.54 Lær mer om Intrepid Token (INT) pris

Intrepid Token (INT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Intrepid Token (INT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INTs tokenomics, kan du utforske INT tokenets livepris!

