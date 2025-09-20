Intrepid Token (INT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.83 24 timer lav $ 5.12 24 timer høy All Time High $ 14.27 Laveste pris $ 3.42 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -5.13% Prisendring (7D) -8.53%

Intrepid Token (INT) sanntidsprisen er $4.84. I løpet av de siste 24 timene har INT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.83 og et toppnivå på $ 5.12, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INT er $ 14.27, mens den rekordlave prisen er $ 3.42.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INT endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -5.13% over 24 timer og -8.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Intrepid Token (INT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 380.18K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 484.14K Opplagsforsyning 78.53K Total forsyning 99,999.999999998

Nåværende markedsverdi på Intrepid Token er $ 380.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INT er 78.53K, med en total tilgang på 99999.999999998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 484.14K.