Dagens Intrepid Token livepris er 4.84 USD. Spor prisoppdateringer for INT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Mer om INT

INT Prisinformasjon

INT teknisk dokument

INT Offisiell nettside

INT tokenomics

INT Prisprognose

Intrepid Token Pris (INT)

Ikke oppført

1 INT til USD livepris:

$4.84
$4.84
-5.10%1D
USD
Intrepid Token (INT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:04:19 (UTC+8)

Intrepid Token (INT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4.83
$ 4.83
24 timer lav
$ 5.12
$ 5.12
24 timer høy

$ 4.83
$ 4.83

$ 5.12
$ 5.12

$ 14.27
$ 14.27

$ 3.42
$ 3.42

-0.22%

-5.13%

-8.53%

-8.53%

Intrepid Token (INT) sanntidsprisen er $4.84. I løpet av de siste 24 timene har INT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.83 og et toppnivå på $ 5.12, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INT er $ 14.27, mens den rekordlave prisen er $ 3.42.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INT endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -5.13% over 24 timer og -8.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Intrepid Token (INT) Markedsinformasjon

$ 380.18K
$ 380.18K

--
--

$ 484.14K
$ 484.14K

78.53K
78.53K

99,999.999999998
99,999.999999998

Nåværende markedsverdi på Intrepid Token er $ 380.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INT er 78.53K, med en total tilgang på 99999.999999998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 484.14K.

Intrepid Token (INT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Intrepid Token til USD ble $ -0.262349525442555.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Intrepid Token til USD ble $ -0.4658630680.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Intrepid Token til USD ble $ -0.4138790480.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Intrepid Token til USD ble $ +1.1307569301956405.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.262349525442555-5.13%
30 dager$ -0.4658630680-9.62%
60 dager$ -0.4138790480-8.55%
90 dager$ +1.1307569301956405+30.48%

Hva er Intrepid Token (INT)

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

Intrepid Token (INT) Ressurs

Intrepid Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Intrepid Token (INT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Intrepid Token (INT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Intrepid Token.

INT til lokale valutaer

Intrepid Token (INT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Intrepid Token (INT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Intrepid Token (INT)

Hvor mye er Intrepid Token (INT) verdt i dag?
Live INT prisen i USD er 4.84 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INT til USD er $ 4.84. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Intrepid Token?
Markedsverdien for INT er $ 380.18K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INT?
Den sirkulerende forsyningen av INT er 78.53K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINT ?
INT oppnådde en ATH-pris på 14.27 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INT?
INT så en ATL-pris på 3.42 USD.
Hva er handelsvolumet til INT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INT er -- USD.
Vil INT gå høyere i år?
INT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:04:19 (UTC+8)

