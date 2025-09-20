Dagens Interport Token livepris er 0.01657842 USD. Spor prisoppdateringer for ITP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ITP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Interport Token livepris er 0.01657842 USD. Spor prisoppdateringer for ITP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ITP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 ITP til USD livepris:

$0.01657842
$0.01657842
-3.80%1D
USD
Interport Token (ITP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:21:13 (UTC+8)

Interport Token (ITP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0165481
$ 0.0165481
24 timer lav
$ 0.01732478
$ 0.01732478
24 timer høy

$ 0.0165481
$ 0.0165481

$ 0.01732478
$ 0.01732478

$ 6.96
$ 6.96

$ 0.0041233
$ 0.0041233

-3.87%

+0.20%

+0.20%

Interport Token (ITP) sanntidsprisen er $0.01657842. I løpet av de siste 24 timene har ITP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0165481 og et toppnivå på $ 0.01732478, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ITP er $ 6.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.0041233.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ITP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.87% over 24 timer og +0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Interport Token (ITP) Markedsinformasjon

$ 579.13K
$ 579.13K

$ 2.49M
$ 2.49M

34.93M
34.93M

150,000,000.0
150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Interport Token er $ 579.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ITP er 34.93M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.49M.

Interport Token (ITP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Interport Token til USD ble $ -0.00066810362852954.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Interport Token til USD ble $ +0.0011978753.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Interport Token til USD ble $ +0.0051272295.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Interport Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00066810362852954-3.87%
30 dager$ +0.0011978753+7.23%
60 dager$ +0.0051272295+30.93%
90 dager$ 0--

Hva er Interport Token (ITP)

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Interport Token (ITP) Ressurs

Offisiell nettside

Interport Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Interport Token (ITP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Interport Token (ITP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Interport Token.

Sjekk Interport Tokenprisprognosen nå!

ITP til lokale valutaer

Interport Token (ITP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Interport Token (ITP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ITP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Interport Token (ITP)

Hvor mye er Interport Token (ITP) verdt i dag?
Live ITP prisen i USD er 0.01657842 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ITP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ITP til USD er $ 0.01657842. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Interport Token?
Markedsverdien for ITP er $ 579.13K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ITP?
Den sirkulerende forsyningen av ITP er 34.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forITP ?
ITP oppnådde en ATH-pris på 6.96 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ITP?
ITP så en ATL-pris på 0.0041233 USD.
Hva er handelsvolumet til ITP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ITP er -- USD.
Vil ITP gå høyere i år?
ITP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ITP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:21:13 (UTC+8)

