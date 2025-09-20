Interport Token (ITP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0165481 $ 0.0165481 $ 0.0165481 24 timer lav $ 0.01732478 $ 0.01732478 $ 0.01732478 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0165481$ 0.0165481 $ 0.0165481 24 timer høy $ 0.01732478$ 0.01732478 $ 0.01732478 All Time High $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 Laveste pris $ 0.0041233$ 0.0041233 $ 0.0041233 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.87% Prisendring (7D) +0.20% Prisendring (7D) +0.20%

Interport Token (ITP) sanntidsprisen er $0.01657842. I løpet av de siste 24 timene har ITP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0165481 og et toppnivå på $ 0.01732478, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ITP er $ 6.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.0041233.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ITP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.87% over 24 timer og +0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Interport Token (ITP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 579.13K$ 579.13K $ 579.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Opplagsforsyning 34.93M 34.93M 34.93M Total forsyning 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Interport Token er $ 579.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ITP er 34.93M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.49M.