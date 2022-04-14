Interport Token (ITP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Interport Token (ITP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Interport Token (ITP) Informasjon Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain! Offisiell nettside: https://interport.fi/ Teknisk dokument: https://docs.interport.fi/ Kjøp ITP nå!

Interport Token (ITP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Interport Token (ITP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 575.55K $ 575.55K $ 575.55K Total forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Sirkulerende forsyning: $ 34.93M $ 34.93M $ 34.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M All-time high: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 All-Time Low: $ 0.0041233 $ 0.0041233 $ 0.0041233 Nåværende pris: $ 0.01647596 $ 0.01647596 $ 0.01647596 Lær mer om Interport Token (ITP) pris

Interport Token (ITP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Interport Token (ITP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ITP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ITP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ITPs tokenomics, kan du utforske ITP tokenets livepris!

