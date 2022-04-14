Integritee (TEER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Integritee (TEER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users' data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What's next for your project? What can your token be used for? Offisiell nettside: https://integritee.network/ Teknisk dokument: https://uploads-ssl.webflow.com/60c21bdfde439ba700ea5c56/612892db018a36f054100b4d_Integritee%20AG%20Lightpaper.pdf

Integritee (TEER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Integritee (TEER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 605.15K $ 605.15K $ 605.15K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M All-time high: $ 8.87 $ 8.87 $ 8.87 All-Time Low: $ 0.124479 $ 0.124479 $ 0.124479 Nåværende pris: $ 0.152131 $ 0.152131 $ 0.152131 Lær mer om Integritee (TEER) pris

Integritee (TEER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Integritee (TEER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TEER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TEER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TEERs tokenomics, kan du utforske TEER tokenets livepris!

TEER prisforutsigelse Vil du vite hvor TEER kan være på vei? Vår TEER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

