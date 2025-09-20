Integritee (TEER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.151991 $ 0.151991 $ 0.151991 24 timer lav $ 0.153474 $ 0.153474 $ 0.153474 24 timer høy 24 timer lav $ 0.151991$ 0.151991 $ 0.151991 24 timer høy $ 0.153474$ 0.153474 $ 0.153474 All Time High $ 8.87$ 8.87 $ 8.87 Laveste pris $ 0.124479$ 0.124479 $ 0.124479 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) +0.07% Prisendring (7D) +0.07%

Integritee (TEER) sanntidsprisen er $0.152926. I løpet av de siste 24 timene har TEER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.151991 og et toppnivå på $ 0.153474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TEER er $ 8.87, mens den rekordlave prisen er $ 0.124479.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TEER endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Integritee (TEER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 608.35K$ 608.35K $ 608.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Opplagsforsyning 3.98M 3.98M 3.98M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Integritee er $ 608.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TEER er 3.98M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.53M.