Integral (ITGR) Informasjon Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size. Offisiell nettside: https://integral.link/ Kjøp ITGR nå!

Integral (ITGR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Integral (ITGR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 346.52K $ 346.52K $ 346.52K Total forsyning: $ 299.97M $ 299.97M $ 299.97M Sirkulerende forsyning: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M All-time high: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 All-Time Low: $ 0.00286014 $ 0.00286014 $ 0.00286014 Nåværende pris: $ 0.00413616 $ 0.00413616 $ 0.00413616 Lær mer om Integral (ITGR) pris

Integral (ITGR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Integral (ITGR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ITGR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ITGR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ITGRs tokenomics, kan du utforske ITGR tokenets livepris!

ITGR prisforutsigelse Vil du vite hvor ITGR kan være på vei? Vår ITGR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ITGR tokenets prisforutsigelse nå!

