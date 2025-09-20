Integral (ITGR) Prisinformasjon (USD)

Integral (ITGR) sanntidsprisen er $0.00443148. I løpet av de siste 24 timene har ITGR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00426228 og et toppnivå på $ 0.0064141, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ITGR er $ 3.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.00286014.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ITGR endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -5.35% over 24 timer og -6.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Integral (ITGR) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Integral er $ 371.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ITGR er 83.94M, med en total tilgang på 299970020.3589147. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.33M.