Inscribe (INS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Inscribe (INS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Inscribe (INS) Informasjon Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe. Offisiell nettside: https://inscribe.app/ Teknisk dokument: https://inscribe.papyrs.com/@home/Inscribe Kjøp INS nå!

Inscribe (INS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Inscribe (INS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 210.14K $ 210.14K $ 210.14K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 959.08K $ 959.08K $ 959.08K All-time high: $ 0.883384 $ 0.883384 $ 0.883384 All-Time Low: $ 0.00392626 $ 0.00392626 $ 0.00392626 Nåværende pris: $ 0.00958201 $ 0.00958201 $ 0.00958201 Lær mer om Inscribe (INS) pris

Inscribe (INS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Inscribe (INS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INSs tokenomics, kan du utforske INS tokenets livepris!

INS prisforutsigelse Vil du vite hvor INS kan være på vei? Vår INS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!