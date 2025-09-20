infopunks (INFOPUNKS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001906 - $ 0.00001964
24 timer lav $ 0.00001906
24 timer høy $ 0.00001964
All Time High $ 0.00030172
Laveste pris $ 0.00001858
Prisendring (1H) -0.12%
Prisendring (1D) -1.44%
Prisendring (7D) -27.72%

infopunks (INFOPUNKS) sanntidsprisen er $0.00001925. I løpet av de siste 24 timene har INFOPUNKS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001906 og et toppnivå på $ 0.00001964, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INFOPUNKS er $ 0.00030172, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001858.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INFOPUNKS endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.44% over 24 timer og -27.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

infopunks (INFOPUNKS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.25K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 19.25K
Opplagsforsyning 999.75M
Total forsyning 999,749,469.577332

Nåværende markedsverdi på infopunks er $ 19.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INFOPUNKS er 999.75M, med en total tilgang på 999749469.577332. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.25K.