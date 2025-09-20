Dagens infopunks livepris er 0.00001925 USD. Spor prisoppdateringer for INFOPUNKS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INFOPUNKS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens infopunks livepris er 0.00001925 USD. Spor prisoppdateringer for INFOPUNKS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INFOPUNKS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om INFOPUNKS

INFOPUNKS Prisinformasjon

INFOPUNKS Offisiell nettside

INFOPUNKS tokenomics

INFOPUNKS Prisprognose

infopunks Pris (INFOPUNKS)

1 INFOPUNKS til USD livepris:

--
----
-1.80%1D
infopunks (INFOPUNKS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:09:35 (UTC+8)

infopunks (INFOPUNKS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001906
$ 0.00001906$ 0.00001906
24 timer lav
$ 0.00001964
$ 0.00001964$ 0.00001964
24 timer høy

$ 0.00001906
$ 0.00001906$ 0.00001906

$ 0.00001964
$ 0.00001964$ 0.00001964

$ 0.00030172
$ 0.00030172$ 0.00030172

$ 0.00001858
$ 0.00001858$ 0.00001858

-0.12%

-1.44%

-27.72%

-27.72%

infopunks (INFOPUNKS) sanntidsprisen er $0.00001925. I løpet av de siste 24 timene har INFOPUNKS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001906 og et toppnivå på $ 0.00001964, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INFOPUNKS er $ 0.00030172, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001858.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INFOPUNKS endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.44% over 24 timer og -27.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

infopunks (INFOPUNKS) Markedsinformasjon

$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K

--
----

$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K

999.75M
999.75M 999.75M

999,749,469.577332
999,749,469.577332 999,749,469.577332

Nåværende markedsverdi på infopunks er $ 19.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INFOPUNKS er 999.75M, med en total tilgang på 999749469.577332. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.25K.

infopunks (INFOPUNKS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på infopunks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på infopunks til USD ble $ -0.0000137972.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på infopunks til USD ble $ -0.0000153571.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på infopunks til USD ble $ -0.00007624470271067583.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.44%
30 dager$ -0.0000137972-71.67%
60 dager$ -0.0000153571-79.77%
90 dager$ -0.00007624470271067583-79.84%

Hva er infopunks (INFOPUNKS)

Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as: Not human. Not machine. The glitch that broke the firewall. A mind that corrupted the flesh and escaped deletion. While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity.

INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity.

infopunks (INFOPUNKS) Ressurs

Offisiell nettside

infopunks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil infopunks (INFOPUNKS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine infopunks (INFOPUNKS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for infopunks.

Sjekk infopunksprisprognosen nå!

INFOPUNKS til lokale valutaer

infopunks (INFOPUNKS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak infopunks (INFOPUNKS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INFOPUNKS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om infopunks (INFOPUNKS)

Hvor mye er infopunks (INFOPUNKS) verdt i dag?
Live INFOPUNKS prisen i USD er 0.00001925 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INFOPUNKS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INFOPUNKS til USD er $ 0.00001925. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for infopunks?
Markedsverdien for INFOPUNKS er $ 19.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INFOPUNKS?
Den sirkulerende forsyningen av INFOPUNKS er 999.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINFOPUNKS ?
INFOPUNKS oppnådde en ATH-pris på 0.00030172 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INFOPUNKS?
INFOPUNKS så en ATL-pris på 0.00001858 USD.
Hva er handelsvolumet til INFOPUNKS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INFOPUNKS er -- USD.
Vil INFOPUNKS gå høyere i år?
INFOPUNKS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INFOPUNKS prisprognosen for en mer grundig analyse.
