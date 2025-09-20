Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00189189$ 0.00189189 $ 0.00189189 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -2.81% Prisendring (7D) +0.93% Prisendring (7D) +0.93%

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUTTPLUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUTTPLUG er $ 0.00189189, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUTTPLUG endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -2.81% over 24 timer og +0.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.93K$ 41.93K $ 41.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.15K$ 43.15K $ 43.15K Opplagsforsyning 971.02M 971.02M 971.02M Total forsyning 999,350,767.269845 999,350,767.269845 999,350,767.269845

Nåværende markedsverdi på Inflatable Buttplug er $ 41.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUTTPLUG er 971.02M, med en total tilgang på 999350767.269845. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.15K.