Indi (INDI) tokenomics

Indi (INDI) Informasjon Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Offisiell nettside: https://www.indisonic.xyz/ Kjøp INDI nå!

Indi (INDI) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 178.93K
Total forsyning: $ 80.50M
Sirkulerende forsyning: $ 80.50M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 178.93K
All-time high: $ 0.065643
All-Time Low: $ 0.00215423
Nåværende pris: $ 0.00222741

Indi (INDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Indi (INDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INDIs tokenomics, kan du utforske INDI tokenets livepris!

INDI prisforutsigelse Vil du vite hvor INDI kan være på vei? Vår INDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INDI tokenets prisforutsigelse nå!

