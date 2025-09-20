Indi (INDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00301437 $ 0.00301437 $ 0.00301437 24 timer lav $ 0.00314884 $ 0.00314884 $ 0.00314884 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00301437$ 0.00301437 $ 0.00301437 24 timer høy $ 0.00314884$ 0.00314884 $ 0.00314884 All Time High $ 0.065643$ 0.065643 $ 0.065643 Laveste pris $ 0.00266157$ 0.00266157 $ 0.00266157 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.40% Prisendring (7D) -1.16% Prisendring (7D) -1.16%

Indi (INDI) sanntidsprisen er $0.00302102. I løpet av de siste 24 timene har INDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00301437 og et toppnivå på $ 0.00314884, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INDI er $ 0.065643, mens den rekordlave prisen er $ 0.00266157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INDI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.40% over 24 timer og -1.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Indi (INDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 243.19K$ 243.19K $ 243.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 243.19K$ 243.19K $ 243.19K Opplagsforsyning 80.50M 80.50M 80.50M Total forsyning 80,500,000.0 80,500,000.0 80,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Indi er $ 243.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INDI er 80.50M, med en total tilgang på 80500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 243.19K.