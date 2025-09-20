ICON (ICX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.127014 $ 0.127014 $ 0.127014 24 timer lav $ 0.133702 $ 0.133702 $ 0.133702 24 timer høy 24 timer lav $ 0.127014$ 0.127014 $ 0.127014 24 timer høy $ 0.133702$ 0.133702 $ 0.133702 All Time High $ 13.16$ 13.16 $ 13.16 Laveste pris $ 0.070768$ 0.070768 $ 0.070768 Prisendring (1H) -0.46% Prisendring (1D) -4.70% Prisendring (7D) -6.19% Prisendring (7D) -6.19%

ICON (ICX) sanntidsprisen er $0.127405. I løpet av de siste 24 timene har ICX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.127014 og et toppnivå på $ 0.133702, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICX er $ 13.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.070768.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICX endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -4.70% over 24 timer og -6.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ICON (ICX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 137.44M$ 137.44M $ 137.44M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 139.29M$ 139.29M $ 139.29M Opplagsforsyning 1.08B 1.08B 1.08B Total forsyning 1,090,488,375.665962 1,090,488,375.665962 1,090,488,375.665962

Nåværende markedsverdi på ICON er $ 137.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICX er 1.08B, med en total tilgang på 1090488375.665962. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.29M.