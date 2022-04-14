ICON (ICX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ICON (ICX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ICON (ICX) Informasjon Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet. Offisiell nettside: https://icon.community/ Teknisk dokument: https://icon.community/assets/btp-litepaper.pdf Kjøp ICX nå!

ICON (ICX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ICON (ICX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 132.28M $ 132.28M $ 132.28M Total forsyning: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Sirkulerende forsyning: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 134.07M $ 134.07M $ 134.07M All-time high: $ 13.16 $ 13.16 $ 13.16 All-Time Low: $ 0.070768 $ 0.070768 $ 0.070768 Nåværende pris: $ 0.122753 $ 0.122753 $ 0.122753 Lær mer om ICON (ICX) pris

ICON (ICX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ICON (ICX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ICX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ICX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ICXs tokenomics, kan du utforske ICX tokenets livepris!

ICX prisforutsigelse Vil du vite hvor ICX kan være på vei? Vår ICX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ICX tokenets prisforutsigelse nå!

