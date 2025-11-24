Hydrated Dollar pris i dag

Sanntids Hydrated Dollar (HOLLAR) pris i dag er $ 0.999405, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende HOLLAR til USD konverteringssats er $ 0.999405 per HOLLAR.

Hydrated Dollar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,462,529, med en sirkulerende forsyning på 3.46M HOLLAR. I løpet av de siste 24 timene HOLLAR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.019, mens tidenes laveste notering var $ 0.976486.

Kortsiktig har HOLLAR beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Opplagsforsyning 3.46M 3.46M 3.46M Total forsyning 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Nåværende markedsverdi på Hydrated Dollar er $ 3.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOLLAR er 3.46M, med en total tilgang på 3464592.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.46M.