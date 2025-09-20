Hush Pris (HUSH)
Hush (HUSH) sanntidsprisen er $0.02963493. I løpet av de siste 24 timene har HUSH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02963094 og et toppnivå på $ 0.02963808, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUSH er $ 17.89, mens den rekordlave prisen er $ 0.00060682.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUSH endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Hush er $ 479.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUSH er 16.17M, med en total tilgang på 16170889.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 479.22K.
I løpet av i dag er prisendringen på Hush til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hush til USD ble $ +0.0067666769.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hush til USD ble $ +0.0044411854.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hush til USD ble $ +0.003087694029822053.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.01%
|30 dager
|$ +0.0067666769
|+22.83%
|60 dager
|$ +0.0044411854
|+14.99%
|90 dager
|$ +0.003087694029822053
|+11.63%
Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.
