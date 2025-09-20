Hush (HUSH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02963094 $ 0.02963094 $ 0.02963094 24 timer lav $ 0.02963808 $ 0.02963808 $ 0.02963808 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02963094$ 0.02963094 $ 0.02963094 24 timer høy $ 0.02963808$ 0.02963808 $ 0.02963808 All Time High $ 17.89$ 17.89 $ 17.89 Laveste pris $ 0.00060682$ 0.00060682 $ 0.00060682 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) -4.34% Prisendring (7D) -4.34%

Hush (HUSH) sanntidsprisen er $0.02963493. I løpet av de siste 24 timene har HUSH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02963094 og et toppnivå på $ 0.02963808, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUSH er $ 17.89, mens den rekordlave prisen er $ 0.00060682.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUSH endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hush (HUSH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 479.21K$ 479.21K $ 479.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 479.22K$ 479.22K $ 479.22K Opplagsforsyning 16.17M 16.17M 16.17M Total forsyning 16,170,889.0 16,170,889.0 16,170,889.0

Nåværende markedsverdi på Hush er $ 479.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUSH er 16.17M, med en total tilgang på 16170889.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 479.22K.