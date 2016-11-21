Hush (HUSH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hush (HUSH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hush (HUSH) Informasjon Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks. Offisiell nettside: https://hush.is Kjøp HUSH nå!

Hush (HUSH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hush (HUSH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 479.40K $ 479.40K $ 479.40K Total forsyning: $ 16.17M $ 16.17M $ 16.17M Sirkulerende forsyning: $ 16.17M $ 16.17M $ 16.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 479.43K $ 479.43K $ 479.43K All-time high: $ 17.89 $ 17.89 $ 17.89 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.02964079 $ 0.02964079 $ 0.02964079 Lær mer om Hush (HUSH) pris

Hush (HUSH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hush (HUSH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUSH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUSH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUSHs tokenomics, kan du utforske HUSH tokenets livepris!

