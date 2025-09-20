Hover Cat (HCAT) Prisinformasjon (USD)

Hover Cat (HCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HCAT er $ 0.00400582, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HCAT endret seg med +56.47% i løpet av den siste timen, +0.77% over 24 timer og +82.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hover Cat (HCAT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Hover Cat er $ 20.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HCAT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.91K.