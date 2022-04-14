Hopper the Rabbit (HOPPER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hopper the Rabbit (HOPPER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hopper the Rabbit (HOPPER) Informasjon First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them Offisiell nettside: https://hoppersui.com/

Hopper the Rabbit (HOPPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hopper the Rabbit (HOPPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 138.83K $ 138.83K $ 138.83K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 138.83K $ 138.83K $ 138.83K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hopper the Rabbit (HOPPER) pris

Hopper the Rabbit (HOPPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hopper the Rabbit (HOPPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOPPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOPPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOPPERs tokenomics, kan du utforske HOPPER tokenets livepris!

HOPPER prisforutsigelse Vil du vite hvor HOPPER kan være på vei? Vår HOPPER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOPPER tokenets prisforutsigelse nå!

