Dagens Hopper the Rabbit livepris er 0.0000153 USD. Spor prisoppdateringer for HOPPER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOPPER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hopper the Rabbit livepris er 0.0000153 USD. Spor prisoppdateringer for HOPPER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOPPER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HOPPER

HOPPER Prisinformasjon

HOPPER Offisiell nettside

HOPPER tokenomics

HOPPER Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hopper the Rabbit Logo

Hopper the Rabbit Pris (HOPPER)

Ikke oppført

1 HOPPER til USD livepris:

--
----
-5.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hopper the Rabbit (HOPPER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:09:38 (UTC+8)

Hopper the Rabbit (HOPPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001507
$ 0.00001507$ 0.00001507
24 timer lav
$ 0.00001679
$ 0.00001679$ 0.00001679
24 timer høy

$ 0.00001507
$ 0.00001507$ 0.00001507

$ 0.00001679
$ 0.00001679$ 0.00001679

$ 0.00009456
$ 0.00009456$ 0.00009456

$ 0.00000439
$ 0.00000439$ 0.00000439

-0.97%

-2.82%

-7.32%

-7.32%

Hopper the Rabbit (HOPPER) sanntidsprisen er $0.0000153. I løpet av de siste 24 timene har HOPPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001507 og et toppnivå på $ 0.00001679, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOPPER er $ 0.00009456, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000439.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOPPER endret seg med -0.97% i løpet av den siste timen, -2.82% over 24 timer og -7.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hopper the Rabbit (HOPPER) Markedsinformasjon

$ 153.14K
$ 153.14K$ 153.14K

--
----

$ 153.14K
$ 153.14K$ 153.14K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hopper the Rabbit er $ 153.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOPPER er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.14K.

Hopper the Rabbit (HOPPER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hopper the Rabbit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hopper the Rabbit til USD ble $ -0.0000089591.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hopper the Rabbit til USD ble $ +0.0000112592.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hopper the Rabbit til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.82%
30 dager$ -0.0000089591-58.55%
60 dager$ +0.0000112592+73.59%
90 dager$ 0--

Hva er Hopper the Rabbit (HOPPER)

First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hopper the Rabbit (HOPPER) Ressurs

Offisiell nettside

Hopper the Rabbit Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hopper the Rabbit (HOPPER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hopper the Rabbit (HOPPER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hopper the Rabbit.

Sjekk Hopper the Rabbitprisprognosen nå!

HOPPER til lokale valutaer

Hopper the Rabbit (HOPPER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hopper the Rabbit (HOPPER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOPPER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hopper the Rabbit (HOPPER)

Hvor mye er Hopper the Rabbit (HOPPER) verdt i dag?
Live HOPPER prisen i USD er 0.0000153 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOPPER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOPPER til USD er $ 0.0000153. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hopper the Rabbit?
Markedsverdien for HOPPER er $ 153.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOPPER?
Den sirkulerende forsyningen av HOPPER er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOPPER ?
HOPPER oppnådde en ATH-pris på 0.00009456 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOPPER?
HOPPER så en ATL-pris på 0.00000439 USD.
Hva er handelsvolumet til HOPPER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOPPER er -- USD.
Vil HOPPER gå høyere i år?
HOPPER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOPPER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:09:38 (UTC+8)

Hopper the Rabbit (HOPPER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.