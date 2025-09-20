Hopper the Rabbit (HOPPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001507 $ 0.00001507 $ 0.00001507 24 timer lav $ 0.00001679 $ 0.00001679 $ 0.00001679 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001507$ 0.00001507 $ 0.00001507 24 timer høy $ 0.00001679$ 0.00001679 $ 0.00001679 All Time High $ 0.00009456$ 0.00009456 $ 0.00009456 Laveste pris $ 0.00000439$ 0.00000439 $ 0.00000439 Prisendring (1H) -0.97% Prisendring (1D) -2.82% Prisendring (7D) -7.32% Prisendring (7D) -7.32%

Hopper the Rabbit (HOPPER) sanntidsprisen er $0.0000153. I løpet av de siste 24 timene har HOPPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001507 og et toppnivå på $ 0.00001679, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOPPER er $ 0.00009456, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000439.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOPPER endret seg med -0.97% i løpet av den siste timen, -2.82% over 24 timer og -7.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hopper the Rabbit (HOPPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.14K$ 153.14K $ 153.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 153.14K$ 153.14K $ 153.14K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hopper the Rabbit er $ 153.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOPPER er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.14K.