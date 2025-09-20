Honkler (HONKLER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.231914$ 0.231914 $ 0.231914 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -9.49% Prisendring (7D) -9.49%

Honkler (HONKLER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HONKLER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HONKLER er $ 0.231914, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HONKLER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -9.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Honkler (HONKLER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.79K$ 52.79K $ 52.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.79K$ 52.79K $ 52.79K Opplagsforsyning 69.70M 69.70M 69.70M Total forsyning 69,696,969.0 69,696,969.0 69,696,969.0

Nåværende markedsverdi på Honkler er $ 52.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HONKLER er 69.70M, med en total tilgang på 69696969.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.79K.