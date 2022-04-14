Homebrew Robotics Club (BREW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Homebrew Robotics Club (BREW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Homebrew Robotics Club (BREW) Informasjon The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. Offisiell nettside: https://homebrew.build/en Kjøp BREW nå!

Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Homebrew Robotics Club (BREW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 787.05M $ 787.05M $ 787.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M All-time high: $ 0.00795107 $ 0.00795107 $ 0.00795107 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00325367 $ 0.00325367 $ 0.00325367 Lær mer om Homebrew Robotics Club (BREW) pris

Homebrew Robotics Club (BREW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Homebrew Robotics Club (BREW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BREW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BREW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BREWs tokenomics, kan du utforske BREW tokenets livepris!

BREW prisforutsigelse Vil du vite hvor BREW kan være på vei? Vår BREW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BREW tokenets prisforutsigelse nå!

