Homebrew Robotics Club (BREW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00322399 24 timer lav $ 0.00445715 24 timer høy All Time High $ 0.00795107 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -7.51% Prisendring (7D) -16.04%

Homebrew Robotics Club (BREW) sanntidsprisen er $0.00409727. I løpet av de siste 24 timene har BREW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00322399 og et toppnivå på $ 0.00445715, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BREW er $ 0.00795107, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BREW endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -7.51% over 24 timer og -16.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Homebrew Robotics Club (BREW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.05M Opplagsforsyning 787.05M Total forsyning 999,956,358.893139

Nåværende markedsverdi på Homebrew Robotics Club er $ 3.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BREW er 787.05M, med en total tilgang på 999956358.893139. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.05M.