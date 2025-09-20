Dagens Homebrew Robotics Club livepris er 0.00409727 USD. Spor prisoppdateringer for BREW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BREW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Homebrew Robotics Club livepris er 0.00409727 USD. Spor prisoppdateringer for BREW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BREW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BREW

BREW Prisinformasjon

BREW Offisiell nettside

BREW tokenomics

BREW Prisprognose

Homebrew Robotics Club Pris (BREW)

1 BREW til USD livepris:

$0.00407218
$0.00407218$0.00407218
-7.60%1D
USD
Homebrew Robotics Club (BREW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:41:58 (UTC+8)

Homebrew Robotics Club (BREW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00322399
$ 0.00322399$ 0.00322399
24 timer lav
$ 0.00445715
$ 0.00445715$ 0.00445715
24 timer høy

$ 0.00322399
$ 0.00322399$ 0.00322399

$ 0.00445715
$ 0.00445715$ 0.00445715

$ 0.00795107
$ 0.00795107$ 0.00795107

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-7.51%

-16.04%

-16.04%

Homebrew Robotics Club (BREW) sanntidsprisen er $0.00409727. I løpet av de siste 24 timene har BREW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00322399 og et toppnivå på $ 0.00445715, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BREW er $ 0.00795107, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BREW endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -7.51% over 24 timer og -16.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Homebrew Robotics Club (BREW) Markedsinformasjon

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

--
----

$ 4.05M
$ 4.05M$ 4.05M

787.05M
787.05M 787.05M

999,956,358.893139
999,956,358.893139 999,956,358.893139

Nåværende markedsverdi på Homebrew Robotics Club er $ 3.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BREW er 787.05M, med en total tilgang på 999956358.893139. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.05M.

Homebrew Robotics Club (BREW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Homebrew Robotics Club til USD ble $ -0.000332946689297117.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Homebrew Robotics Club til USD ble $ +0.0007119551.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Homebrew Robotics Club til USD ble $ +0.0063410522.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Homebrew Robotics Club til USD ble $ +0.0027270356599040088.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000332946689297117-7.51%
30 dager$ +0.0007119551+17.38%
60 dager$ +0.0063410522+154.76%
90 dager$ +0.0027270356599040088+199.02%

Hva er Homebrew Robotics Club (BREW)

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

Homebrew Robotics Club (BREW) Ressurs

Offisiell nettside

Homebrew Robotics Club Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Homebrew Robotics Club (BREW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Homebrew Robotics Club (BREW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Homebrew Robotics Club.

Sjekk Homebrew Robotics Clubprisprognosen nå!

BREW til lokale valutaer

Homebrew Robotics Club (BREW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Homebrew Robotics Club (BREW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BREW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Homebrew Robotics Club (BREW)

Hvor mye er Homebrew Robotics Club (BREW) verdt i dag?
Live BREW prisen i USD er 0.00409727 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BREW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BREW til USD er $ 0.00409727. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Homebrew Robotics Club?
Markedsverdien for BREW er $ 3.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BREW?
Den sirkulerende forsyningen av BREW er 787.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBREW ?
BREW oppnådde en ATH-pris på 0.00795107 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BREW?
BREW så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BREW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BREW er -- USD.
Vil BREW gå høyere i år?
BREW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BREW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:41:58 (UTC+8)

