Oppdag viktig innsikt i HOG (HOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market.

Offisiell nettside:
https://hogonsolana.fun/
Teknisk dokument:
https://hogonsolana.fun/

HOG (HOG) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HOG (HOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 27.32K
$ 27.32K
Total forsyning:
$ 999.00M
$ 999.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.00M
$ 999.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 27.32K
$ 27.32K
All-time high:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

HOG (HOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak HOG (HOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet HOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange HOG tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår HOGs tokenomics, kan du utforske HOG tokenets livepris!

HOG prisforutsigelse

Vil du vite hvor HOG kan være på vei? Vår HOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.