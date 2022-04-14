Hiero Terminal (HTERM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hiero Terminal (HTERM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hiero Terminal (HTERM) Informasjon Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles. Offisiell nettside: https://hiero.ai Kjøp HTERM nå!

Hiero Terminal (HTERM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hiero Terminal (HTERM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.64K Total forsyning: $ 812.54M Sirkulerende forsyning: $ 812.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.64K All-time high: $ 0.03376994 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Hiero Terminal (HTERM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hiero Terminal (HTERM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HTERM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HTERM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HTERMs tokenomics, kan du utforske HTERM tokenets livepris!

