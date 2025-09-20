Hiero Terminal (HTERM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03376994$ 0.03376994 $ 0.03376994 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.02% Prisendring (1D) -3.18% Prisendring (7D) -12.65% Prisendring (7D) -12.65%

Hiero Terminal (HTERM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HTERM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HTERM er $ 0.03376994, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HTERM endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, -3.18% over 24 timer og -12.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hiero Terminal (HTERM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 78.43K$ 78.43K $ 78.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 78.43K$ 78.43K $ 78.43K Opplagsforsyning 812.54M 812.54M 812.54M Total forsyning 812,540,018.149858 812,540,018.149858 812,540,018.149858

Nåværende markedsverdi på Hiero Terminal er $ 78.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HTERM er 812.54M, med en total tilgang på 812540018.149858. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 78.43K.