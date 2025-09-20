Hermes Protocol (HERMES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00160465 24 timer lav $ 0.00168238 24 timer høy All Time High $ 0.241923 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -3.98% Prisendring (7D) -10.31%

Hermes Protocol (HERMES) sanntidsprisen er $0.00161528. I løpet av de siste 24 timene har HERMES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00160465 og et toppnivå på $ 0.00168238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERMES er $ 0.241923, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERMES endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -3.98% over 24 timer og -10.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hermes Protocol (HERMES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 314.92K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 870.60K Opplagsforsyning 194.98M Total forsyning 539,010,497.3997958

Nåværende markedsverdi på Hermes Protocol er $ 314.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERMES er 194.98M, med en total tilgang på 539010497.3997958. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 870.60K.