Dagens Hermes Protocol livepris er 0.00161528 USD. Spor prisoppdateringer for HERMES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

1 HERMES til USD livepris:

$0.00161528
-3.90%1D
Hermes Protocol (HERMES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:00:51 (UTC+8)

Hermes Protocol (HERMES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00160465
24 timer lav
$ 0.00168238
24 timer høy

$ 0.00160465
$ 0.00168238
$ 0.241923
$ 0
+0.07%

-3.98%

-10.31%

-10.31%

Hermes Protocol (HERMES) sanntidsprisen er $0.00161528. I løpet av de siste 24 timene har HERMES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00160465 og et toppnivå på $ 0.00168238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERMES er $ 0.241923, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERMES endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -3.98% over 24 timer og -10.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hermes Protocol (HERMES) Markedsinformasjon

$ 314.92K
--
$ 870.60K
194.98M
539,010,497.3997958
Nåværende markedsverdi på Hermes Protocol er $ 314.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERMES er 194.98M, med en total tilgang på 539010497.3997958. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 870.60K.

Hermes Protocol (HERMES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hermes Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hermes Protocol til USD ble $ -0.0004422311.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hermes Protocol til USD ble $ -0.0003407034.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hermes Protocol til USD ble $ -0.000377462373590105.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.98%
30 dager$ -0.0004422311-27.37%
60 dager$ -0.0003407034-21.09%
90 dager$ -0.000377462373590105-18.94%

Hva er Hermes Protocol (HERMES)

What is the project about? Hermes DEX main goal is to let users and other decentralized protocols exchange both volatile assets (DAI to WETH for example) and stablecoins (DAI to USDC for example) through it with low fees and low slippage. Unlike exchanges out there that match a buyer and a seller, the behavior of Hermes is different, it uses liquidity pools like Uniswap. To achieve this, Hermes needs liquidity (tokens) which is rewarded by those who provide it. Hermes is non-custodial meaning the Hermes developers do not have access to your tokens. What makes your project unique? Stable coins have become an inherent part of cryptocurrency for a long time but they now come in many different flavors (DAI, TUSD, MIM, BUSD, USDC and so on) which means there is a much bigger need for crypto users to move from a stable coin to another. Centralized exchanges tend to have high fees which are problematic for those trying to move from a stable coin to another. As a result, Hermes Protocol has become the best place to exchange stable coins because of its low fees and low slippage. And Hermes also allows swaps with volatile assets. History of your project. Hermes Protocol officially launched in February 2022 and started emissions in March 2022. What’s next for your project? Introducing Yield and Concentrated Unified Liquidity Omnichain Marketplaces. Hermes V2 will offer multiple defi services compared to V1, while improving capital efficiency and user experience: - Bridge-less omnichain environment, powered with concentrated (Uni V3) and unified liquidity. - Decentralized Uniswap V3 Liquidity Management. - Uniswap V3 Liquidity Incentives. - Refined ve(3,3), becoming a fungible ERC-4626 - Improved UX and UI - Omnichain Yield marketplace What can your token be used for? Hermes token when staked for veHermes allows liquidity providers to take decisions on adding new gauges, boosting gauge yields, voting on token emission, and receive bribes.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hermes Protocol (HERMES) Ressurs

Offisiell nettside

Hermes Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hermes Protocol (HERMES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hermes Protocol (HERMES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hermes Protocol.

Sjekk Hermes Protocolprisprognosen nå!

HERMES til lokale valutaer

Hermes Protocol (HERMES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hermes Protocol (HERMES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HERMES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hermes Protocol (HERMES)

Hvor mye er Hermes Protocol (HERMES) verdt i dag?
Live HERMES prisen i USD er 0.00161528 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HERMES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HERMES til USD er $ 0.00161528. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hermes Protocol?
Markedsverdien for HERMES er $ 314.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HERMES?
Den sirkulerende forsyningen av HERMES er 194.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHERMES ?
HERMES oppnådde en ATH-pris på 0.241923 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HERMES?
HERMES så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HERMES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HERMES er -- USD.
Vil HERMES gå høyere i år?
HERMES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HERMES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:00:51 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

