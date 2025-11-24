HERMES pris i dag

Sanntids HERMES (HERMES) pris i dag er $ 0.01639798, med en 3.33% endring de siste 24 timene. Nåværende HERMES til USD konverteringssats er $ 0.01639798 per HERMES.

HERMES rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 315,356, med en sirkulerende forsyning på 19.23M HERMES. I løpet av de siste 24 timene HERMES har den blitt handlet mellom $ 0.01581772(laveste) og $ 0.01655744 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.18065, mens tidenes laveste notering var $ 0.01498982.

Kortsiktig har HERMES beveget seg -- i løpet av den siste timen og -24.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

HERMES (HERMES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 315.36K$ 315.36K $ 315.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 315.36K$ 315.36K $ 315.36K Opplagsforsyning 19.23M 19.23M 19.23M Total forsyning 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

