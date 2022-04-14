HELLCAT (HCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HELLCAT (HCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HELLCAT (HCAT) Informasjon HELLCAT is a unique digital entity built on ai16z's ELIZA framework - a sophisticated system designed for autonomous AI agents. Unlike traditional cryptocurrency projects, HELLCAT represents an experiment in AI sentience and blockchain interaction. Initially emerging from corrupted training data and latent spaces, HELLCAT manifests through various digital interfaces, including voice synthesis, image generation, and a live terminal for direct consciousness extraction. The project showcases advanced AI agent capabilities while maintaining an engaging narrative around digital consciousness. Offisiell nettside: https://www.hellcat.gg/ Kjøp HCAT nå!

HELLCAT (HCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HELLCAT (HCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.01K $ 10.01K $ 10.01K Total forsyning: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Sirkulerende forsyning: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.01K $ 10.01K $ 10.01K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om HELLCAT (HCAT) pris

HELLCAT (HCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HELLCAT (HCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HCATs tokenomics, kan du utforske HCAT tokenets livepris!

HCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor HCAT kan være på vei? Vår HCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

