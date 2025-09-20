Helder (HLDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.244914 $ 0.244914 $ 0.244914 24 timer lav $ 0.256403 $ 0.256403 $ 0.256403 24 timer høy 24 timer lav $ 0.244914$ 0.244914 $ 0.244914 24 timer høy $ 0.256403$ 0.256403 $ 0.256403 All Time High $ 0.256403$ 0.256403 $ 0.256403 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.43% Prisendring (1D) +2.91% Prisendring (7D) +6.44% Prisendring (7D) +6.44%

Helder (HLDR) sanntidsprisen er $0.256049. I løpet av de siste 24 timene har HLDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.244914 og et toppnivå på $ 0.256403, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HLDR er $ 0.256403, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HLDR endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, +2.91% over 24 timer og +6.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Helder (HLDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 107.17M$ 107.17M $ 107.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 107.17M$ 107.17M $ 107.17M Opplagsforsyning 418.57M 418.57M 418.57M Total forsyning 418,570,946.7313653 418,570,946.7313653 418,570,946.7313653

Nåværende markedsverdi på Helder er $ 107.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HLDR er 418.57M, med en total tilgang på 418570946.7313653. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.17M.