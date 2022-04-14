Helder (HLDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Helder (HLDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Helder (HLDR) Informasjon Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Offisiell nettside: https://www.helder.world/ Teknisk dokument: https://helder-world.gitbook.io/litepaper Kjøp HLDR nå!

Helder (HLDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Helder (HLDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 105.38M $ 105.38M $ 105.38M Total forsyning: $ 412.14M $ 412.14M $ 412.14M Sirkulerende forsyning: $ 418.57M $ 418.57M $ 418.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 103.76M $ 103.76M $ 103.76M All-time high: $ 0.256403 $ 0.256403 $ 0.256403 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.251766 $ 0.251766 $ 0.251766 Lær mer om Helder (HLDR) pris

Helder (HLDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Helder (HLDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HLDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HLDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HLDRs tokenomics, kan du utforske HLDR tokenets livepris!

