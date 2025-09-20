HAMI ($HAMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03055938$ 0.03055938 $ 0.03055938 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -4.49% Prisendring (7D) -3.24% Prisendring (7D) -3.24%

HAMI ($HAMI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $HAMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HAMI er $ 0.03055938, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HAMI endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -4.49% over 24 timer og -3.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HAMI ($HAMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 618.86K$ 618.86K $ 618.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 618.86K$ 618.86K $ 618.86K Opplagsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Total forsyning 999,714,735.0 999,714,735.0 999,714,735.0

Nåværende markedsverdi på HAMI er $ 618.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HAMI er 999.71M, med en total tilgang på 999714735.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 618.86K.