Dagens jellyjelly livepris er 0.04987 USD. Spor prisoppdateringer for JELLYJELLY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JELLYJELLY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

jellyjelly (JELLYJELLY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:58:46 (UTC+8)

jellyjelly (JELLYJELLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.049201
$ 0.049201$ 0.049201
24 timer lav
$ 0.055294
$ 0.055294$ 0.055294
24 timer høy

$ 0.049201
$ 0.049201$ 0.049201

$ 0.055294
$ 0.055294$ 0.055294

$ 0.23480210051251457
$ 0.23480210051251457$ 0.23480210051251457

$ 0.003710537802690673
$ 0.003710537802690673$ 0.003710537802690673

-0.89%

-0.27%

-11.65%

-11.65%

jellyjelly (JELLYJELLY) sanntidsprisen er $ 0.04987. I løpet av de siste 24 timene har JELLYJELLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.049201 og et toppnivå på $ 0.055294, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JELLYJELLY er $ 0.23480210051251457, mens den rekordlave prisen er $ 0.003710537802690673.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JELLYJELLY endret seg med -0.89% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -11.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

jellyjelly (JELLYJELLY) Markedsinformasjon

No.594

$ 49.87M
$ 49.87M$ 49.87M

$ 447.78K
$ 447.78K$ 447.78K

$ 49.87M
$ 49.87M$ 49.87M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,099
999,999,099 999,999,099

SOL

Nåværende markedsverdi på jellyjelly er $ 49.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 447.78K. Den sirkulerende forsyningen på JELLYJELLY er 1000.00M, med en total tilgang på 999999099. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.87M.

jellyjelly (JELLYJELLY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene jellyjelly for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00013504-0.27%
30 dager$ +0.029773+148.14%
60 dager$ +0.027237+120.34%
90 dager$ +0.020031+67.13%
jellyjelly Prisendring i dag

I dag registrerte JELLYJELLY en endring på $ -0.00013504 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

jellyjelly 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.029773 (+148.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

jellyjelly 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så JELLYJELLY en endring på $ +0.027237 (+120.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

jellyjelly 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.020031+67.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for jellyjelly (JELLYJELLY)?

Sjekk ut jellyjelly Prishistorikk-siden nå.

Hva er jellyjelly (JELLYJELLY)

The jelly jelly coin is live... Making the internet fun again...

jellyjelly er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere jellyjelly investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk JELLYJELLY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om jellyjelly på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din jellyjelly kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

jellyjelly Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil jellyjelly (JELLYJELLY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine jellyjelly (JELLYJELLY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for jellyjelly.

Sjekk jellyjellyprisprognosen nå!

jellyjelly (JELLYJELLY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak jellyjelly (JELLYJELLY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JELLYJELLY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe jellyjelly (JELLYJELLY)

Leter du etter hvordan du kjøperjellyjelly? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe jellyjelly på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JELLYJELLY til lokale valutaer

jellyjelly Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av jellyjelly, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell jellyjelly nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om jellyjelly

Hvor mye er jellyjelly (JELLYJELLY) verdt i dag?
Live JELLYJELLY prisen i USD er 0.04987 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JELLYJELLY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JELLYJELLY til USD er $ 0.04987. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for jellyjelly?
Markedsverdien for JELLYJELLY er $ 49.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JELLYJELLY?
Den sirkulerende forsyningen av JELLYJELLY er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJELLYJELLY ?
JELLYJELLY oppnådde en ATH-pris på 0.23480210051251457 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JELLYJELLY?
JELLYJELLY så en ATL-pris på 0.003710537802690673 USD.
Hva er handelsvolumet til JELLYJELLY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JELLYJELLY er $ 447.78K USD.
Vil JELLYJELLY gå høyere i år?
JELLYJELLY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JELLYJELLY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:58:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

