H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Informasjon Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/14604 Kjøp H4CK nå!

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for H4CK Terminal by Virtuals (H4CK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 167.44K $ 167.44K $ 167.44K Total forsyning: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Sirkulerende forsyning: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 167.44K $ 167.44K $ 167.44K All-time high: $ 0.02680961 $ 0.02680961 $ 0.02680961 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016864 $ 0.00016864 $ 0.00016864 Lær mer om H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) pris

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet H4CK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange H4CK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår H4CKs tokenomics, kan du utforske H4CK tokenets livepris!

