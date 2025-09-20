H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02680961$ 0.02680961 $ 0.02680961 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +3.31% Prisendring (1D) -2.48% Prisendring (7D) -8.25% Prisendring (7D) -8.25%

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har H4CK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til H4CK er $ 0.02680961, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har H4CK endret seg med +3.31% i løpet av den siste timen, -2.48% over 24 timer og -8.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 199.97K$ 199.97K $ 199.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 199.97K$ 199.97K $ 199.97K Opplagsforsyning 990.39M 990.39M 990.39M Total forsyning 990,394,624.5211899 990,394,624.5211899 990,394,624.5211899

Nåværende markedsverdi på H4CK Terminal by Virtuals er $ 199.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på H4CK er 990.39M, med en total tilgang på 990394624.5211899. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 199.97K.