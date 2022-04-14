Grrr (GRRR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grrr (GRRR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grrr (GRRR) Informasjon $Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat! Offisiell nettside: https://grrr.meme Kjøp GRRR nå!

Grrr (GRRR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grrr (GRRR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 865.58K $ 865.58K $ 865.58K Total forsyning: $ 997.92M $ 997.92M $ 997.92M Sirkulerende forsyning: $ 997.92M $ 997.92M $ 997.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 865.58K $ 865.58K $ 865.58K All-time high: $ 0.00490953 $ 0.00490953 $ 0.00490953 All-Time Low: $ 0.00062063 $ 0.00062063 $ 0.00062063 Nåværende pris: $ 0.00086688 $ 0.00086688 $ 0.00086688 Lær mer om Grrr (GRRR) pris

Grrr (GRRR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grrr (GRRR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRRR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRRR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRRRs tokenomics, kan du utforske GRRR tokenets livepris!

