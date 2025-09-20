Dagens Grrr livepris er 0.00104835 USD. Spor prisoppdateringer for GRRR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRRR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Grrr livepris er 0.00104835 USD. Spor prisoppdateringer for GRRR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRRR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00104271
Grrr (GRRR) Live prisdiagram
Grrr (GRRR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0.0010479
24 timer høy

$ 0
$ 0.0010479
$ 0.00490953
$ 0
+10.88%

+4.09%

-6.93%

-6.93%

Grrr (GRRR) sanntidsprisen er $0.00104835. I løpet av de siste 24 timene har GRRR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.0010479, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRRR er $ 0.00490953, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRRR endret seg med +10.88% i løpet av den siste timen, +4.09% over 24 timer og -6.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grrr (GRRR) Markedsinformasjon

$ 1.04M
--
$ 1.04M
997.93M
997,925,222.848447
Nåværende markedsverdi på Grrr er $ 1.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRRR er 997.93M, med en total tilgang på 997925222.848447. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.04M.

Grrr (GRRR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Grrr til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Grrr til USD ble $ -0.0000796570.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Grrr til USD ble $ -0.0004815979.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Grrr til USD ble $ -0.0001044246447829.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+4.09%
30 dager$ -0.0000796570-7.59%
60 dager$ -0.0004815979-45.93%
90 dager$ -0.0001044246447829-9.05%

Hva er Grrr (GRRR)

$Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Grrr (GRRR) Ressurs

Offisiell nettside

Grrr Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Grrr (GRRR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Grrr (GRRR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Grrr.

Sjekk Grrrprisprognosen nå!

GRRR til lokale valutaer

Grrr (GRRR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Grrr (GRRR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRRR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Grrr (GRRR)

Hvor mye er Grrr (GRRR) verdt i dag?
Live GRRR prisen i USD er 0.00104835 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRRR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRRR til USD er $ 0.00104835. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Grrr?
Markedsverdien for GRRR er $ 1.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRRR?
Den sirkulerende forsyningen av GRRR er 997.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRRR ?
GRRR oppnådde en ATH-pris på 0.00490953 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRRR?
GRRR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GRRR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRRR er -- USD.
Vil GRRR gå høyere i år?
GRRR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRRR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Grrr (GRRR) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

