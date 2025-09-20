Grrr (GRRR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0.0010479 24 timer lav $ 0.0010479 24 timer høy All Time High $ 0.00490953 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +10.88% Prisendring (1D) +4.09% Prisendring (7D) -6.93%

Grrr (GRRR) sanntidsprisen er $0.00104835. I løpet av de siste 24 timene har GRRR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.0010479, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRRR er $ 0.00490953, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRRR endret seg med +10.88% i løpet av den siste timen, +4.09% over 24 timer og -6.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grrr (GRRR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.04M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.04M Opplagsforsyning 997.93M Total forsyning 997,925,222.848447

Nåværende markedsverdi på Grrr er $ 1.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRRR er 997.93M, med en total tilgang på 997925222.848447. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.04M.