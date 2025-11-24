Grow pris i dag

Sanntids Grow ($GROW) pris i dag er $ 0.00000136, med en 1.64% endring de siste 24 timene. Nåværende $GROW til USD konverteringssats er $ 0.00000136 per $GROW.

Grow rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 136,447, med en sirkulerende forsyning på 100.00B $GROW. I løpet av de siste 24 timene $GROW har den blitt handlet mellom $ 0.00000134(laveste) og $ 0.0000014 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000996, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000131.

Kortsiktig har $GROW beveget seg -1.20% i løpet av den siste timen og -12.42% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Grow ($GROW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 136.45K$ 136.45K $ 136.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 136.45K$ 136.45K $ 136.45K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

