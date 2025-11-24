GRIND pris i dag

Sanntids GRIND (GRIND) pris i dag er $ 0.00000959, med en 5.61% endring de siste 24 timene. Nåværende GRIND til USD konverteringssats er $ 0.00000959 per GRIND.

GRIND rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 747,958, med en sirkulerende forsyning på 77.78B GRIND. I løpet av de siste 24 timene GRIND har den blitt handlet mellom $ 0.00000905(laveste) og $ 0.00000972 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00009066, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000882.

Kortsiktig har GRIND beveget seg -0.87% i løpet av den siste timen og -8.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GRIND (GRIND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 747.96K$ 747.96K $ 747.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 747.96K$ 747.96K $ 747.96K Opplagsforsyning 77.78B 77.78B 77.78B Total forsyning 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

