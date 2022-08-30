GRELF (GRELF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GRELF (GRELF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GRELF (GRELF) Informasjon What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges. Offisiell nettside: https://grelf.me Teknisk dokument: https://grelf.me/GRELF_Flyer.pdf Kjøp GRELF nå!

GRELF (GRELF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GRELF (GRELF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Total forsyning: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M Sirkulerende forsyning: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M All-time high: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 All-Time Low: $ 0.02003827 $ 0.02003827 $ 0.02003827 Nåværende pris: $ 0.283261 $ 0.283261 $ 0.283261 Lær mer om GRELF (GRELF) pris

GRELF (GRELF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GRELF (GRELF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRELF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRELF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRELFs tokenomics, kan du utforske GRELF tokenets livepris!

